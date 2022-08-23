الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي: نحذر من تعطيل عمل المؤسسة القضائية ذلك لأنه يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لجنة طوارئ الحركة الأسيرة تدعو لجمعة النصرة والنفير

امريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

التنفيس عن الاحقاد ضد ايران على الطريقة البريطانية 

مفوضية اللاجئين تحذر من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية

سوريا تدين التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها فرنسا ضد جمهورية مالي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"