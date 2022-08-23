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الكاظمي يدعو إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية لنزع فتيل الأزمة

الكاظمي يدعو إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية لنزع فتيل الأزمة
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

قطع رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاخير قطع زيارته الى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

وأضاف، أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بـ "التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية".

ودعا رئيس حكومة تصريف الاعمال إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

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