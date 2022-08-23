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القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري

القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

اصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي.

العالم - العراق
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن إعلام القضاء في بيان ، أن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء" حسب السومرية نيوز.

وقرّر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.

وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين"

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