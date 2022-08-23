الحركة الأسيرة تبدأ انتفاضة في السجون الاسرائيلية

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ويقول مسؤولون في لجنة الأسری للقوی الوطنية والاسلامية:"كان هناك اتفاقاً تم توقيعه بين ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية والحركة الوطنية الاسيرة شمل بنوداً انتصرت بها الحركة الاسيرة في شهر 3 من العام الحالي ولكن السجان الصهيوني بدأ التراجع عن قرارات هذا الاتفاق".

يؤكد مسؤولون في لجنة الاسری ان الحركة الاسيرة اتخذت قراراً قبل اسبوع وكان البيان رقم واحد من الحركة الاسيرة انهم سيقوموا بخطوات تصعيدية في داخل السجون، بدأوها بإضراب مفتوح لبعض الاسری وارجاع وجبات الطعام وعدم الخروج للتفتيش امام مصلحة ادارة السجون.

ويوضح مسؤولون في لجنة الأسری خطوات ستكون يوم الاربعاء المقبل تشمل اضرابات اخری في بعض السجون حيث سيدخل الاضراب أكثر من 100 أو 200 اسير فلسطيني يوم الاربعاء وسيكون اخر مهلة لمصلحة السجون للرد علی مطالب الاسری، يوم الاربعاء.

ويبيّن مسؤولون في لجنة الأسری للقوی الوطنية والاسلامية ان ادارة السجون الاسرائيلية بدأت بنقل الاسری أصحاب المحكوميات العالية لاسيما المؤبدات بين السجون في خطوة استفزازية ضد الاسری تشكل ضربة لنسيجهم الاجتماعي وحرباً نفسيا؛ لكن الحركة الاسيرة في تجليات وحدتها الوطنية زادت من توحدها حيث أصبحت اكثر أيام التاريخ توحداً فيما بينها.

ويؤكد مسؤولون في لجنة الاسری ان المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولجان الاسری الداعمة في كل فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة المحتلة وبعض المؤسسات في بعض الدول العربية وفلسطينيي الشتات سيقومون بخطوات ثابتة لدعم الحركة الاسيرة الفلسطينية من أجل الضغط علی الاحتلال للتراجع عن اضطهاداته ضد الاسری الفلسطينيين.

ويری باحثون سياسيون ان حراك الأسری يعتبر جزء من الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية الشاملة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين ان السجون الاسرائيلية تشهد مؤشرات لانتفاضة داخل السجون وليس فقط حراكاً لتحسين وضع الاسری.

ويتوقع كتاب سياسيين ان تشهد السجون الاسرائيلية انتفاضة يقودها أكثر من 4650 أسير فلسطيني من خلال توحد الحركة الاسيرة داخل السجون موكدين تشكيل لجنة طوارئ عليا من كل الفصائل الفلسطينية داخل السجون، ستبدأ حراكاً تصاعدياً في مواجهة الاحتلال.

ويوضح باحثون سياسيون ان الاسری الفلسطينيين يقومون بتسطير ملاحم بطولية في مواجهة الاحتلال ويكتبون سيرة النضال الفلسطيني من خلال المواجهة المباشرة مع السجان الصهيوني.

ويستذكر كتاب سياسيين ثورة الشعب الجزائري المعروفة بثورة المليون وخمسمئة شهيد مؤكدين ان الثورة الفلسطينية هي ثورة المليون أسير، ذاقوا مرارة الأسر داخل فلسطين المحتلة من البحر الی النهر، علی مدار الصراع مع الاحتلال منذ 1948 حيث شكلت الحركة الاسيرة علامة مضيئة في مسيرة الصراع والمواجهة مع الاحتلال.

ويؤكد باحثون سياسيون ان السجان الصهيوني كان يريد أن يجعل زنازينه مقابراً للفلسطينيين، لكن الحركة الاسيرة تريد من خلال التصعيد الاخير، تحويل هذه المقابر الی محطات لصناعة أساطير المقاومة.

ويقول خبراء في نادي الأسير الفلسطيني ان الحركة الاسيرة اتخذت خطوات مرحلية كتكتيكاً لقرع الجرس للخطوات التي تلي مرحلة عدم استجابة مطالبها من قبل ادارة السجون الاسرائيلية.

ويؤكد خبراء في نادي الاسير الفلسطيني ان خطوات الحركة الاسيرة تأتي بعدما اتخذت ادارة السجون قراراً بالتخلي عن تفاهمات سابقة مع الحركة تتمثل بتضييق الخناق علی الاسری، لاسيما علی الاسری ذوي الاحكام العالية والذين يتجاوز عددهم الـ550 اسيراً منهم من تجاوز مدة اسره الـ20 عاماً.

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