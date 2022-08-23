لافروف خلال لقائه نظيره السوري: التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن

العالم - سوريا

وأضاف لافروف خلال لقائه نظيره السوري فيصل المقداد، في موسكو اليوم الثلاثاء، إننا نرى ملامح هذه السياسات العدوانية وهي بمثابة استعمار جديد سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا ومحيط الاتحاد السوفيتي سابقا.

وأضاف أن روسيا وسوريا بالاضافة لعدد من الدول الأخرى تدعم احترام مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والسيادة والعدالة في العلاقات الدولية.

وأوضح أنه انطلاقا من هذه المبادئ تدعم روسيا دمشق في مكافحة الإرهاب وعود أراضيها وسلامتها، كما تقدر موقف دمشق وتضامنها مع موسكو بخصوص العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كذلك أشاد لافروف باعتراف سوريا باستقلال دونيتسك ولوغانسك في شهر يونيو الماضي.

وأكد أن التواصل بين وزاتي خارجية روسيا وسوريا الدائم هو تنفيذ للتعليمات من الرئيسين المتعلقة بتكريس وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتسيير التسوية في سوريا.