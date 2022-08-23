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أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد.

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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