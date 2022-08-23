الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاطار التنسيقي يعلن موقفه من الاحداث الاخيرة التي طالت مجلس القضاء الاعلى

الاطار التنسيقي يعلن موقفه من الاحداث الاخيرة التي طالت مجلس القضاء الاعلى
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلن الاطار التنسيقي في العراق، اليوم الثلاثاء، موقفه من الاحداث الاخيرة التي طالت مجلس القضاء الاعلى، فيما اكد رفضه استقباله اي رسالة من التيار الصدري.

العالم - العراق

وقال التنسيقي في بيان، إنه " نعلن ادانتنا الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي"حسب لـ السومرية نيوز.

وأضاف: "نرفض استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".

وحمل التنسيقي حكومة تصريف الاعمال "كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة".

ودعا الاطار الشعب العراقي بكامل شرائحه الى "الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".

وطالب التنسيقي المجتمع الدولي بـ "بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية".

روابط ذات صلة

القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري

الكاظمي يدعو إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية لنزع فتيل الأزمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هل ستعوض كندا نقص الغاز الروسي في أوروبا؟

شاهد.. العراق.. مجلس القضاء الاعلى يدين اعتصام انصار الصدر

فيديوغرافيك.. الأسرى الفلسطينيون يصعّدون إجراءاتهم ضد إدارة سجون الاحتلال

اميركا واوروبا وراء نهب وسرقة نفط وغاز اليمن

الاطار التنسيقي يعلن موقفه من الاحداث الاخيرة التي طالت مجلس القضاء الاعلى

مصر تحاكم 6 أتراك بينهم سياسي بارز