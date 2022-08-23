أميرعبداللهيان: إيران عازمة على استمرار وتطوير العلاقات مع دولة مالي

العالم - إيران

جاء ذلك خلال تصريح أميرعبداللهيان في اول اجتماع للجنة التعاون المشتركة بين إيران ومالي، الذي بدأ أعماله قبل ساعات بمبنى وزارة خارجية هذا البلد، وشارك فيه وزيرا الخارجية وجمع من رجال الأعمال وتجار البلدين.

وأشار وزير الخارجية الإيرانية، إلى أن الجمهورية الإسلامية قدمت ما يبلغ 100 ألف جرعة من لقاح "بركت" الإيراني إلى الحكومة والشعب المالي؛ مبينا أن "تاريخ إنتاج اللقاحات في إيران يعود إلى أكثر من مائة عام، ونحن لدينا حاليا 5 شركات ناشطة في مجال إنتاج اللقاحات، بما في ذلك لقاح "إيران كوف بركت" الذي تم إهداء شحنة منه إلى دولة مالي اليوم".

كما أعرب عن ارتياحه لما يجري من متابعات اليوم، حول الاتفاق الذي كان قد توصل إليه قبل 6 أشهر في طهران مع نظيره المالي بهدف التسريع في وتيرة التعاون الشامل بين قطاعي الخاص والعام، وبما يتضمن مجالات العلوم والتقنية والسياحية والصحية والعلاجية بين طهران وباماكو.

واستطرد أميرعبداللهيان: إن الحضور الفاعل الذي سجلته مؤسسات تابعة للجمهورية الإسلامية على مدى عقود في مالي مثل مركز العلاج التابع للهلال الأحمر بجمهورية إيران الإسلامية، وعدد من المراكز التعليمية، مؤشر على إرادة إيران التاريخية والحاسمة للقيام بدور بناء في مسيرة التنمية الإنسانية وتعزيز الظروف الصحية والتعاون الجامعي والعلمي والتقني مع هذا البلد.

وأضاف: إن حكومة "آية الله رئيسي" تجمعها علاقات ودية وتاريخية مع دولة مالي الحضارية وقد وضعت على سلم برامجها العمل الجاد لتوسيع هذه الأواصر.

وتطلع وزير الخارجية الإيرانية إلى تحقيق نقلة، خلال الأسابيع والأشهر القادمة في تفعيل وتنفيذ التوافقات والخطط المختلة على صعيد التعاون بين قطاعي الخاص والعام الإيراني والمالي.

هذاوالتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان نظيره المالي عبد الله ديوب، قبل اجتماع اللجنة المشتركة لإيران ومالي.

ووصل أمير عبداللهيان إلى العاصمة المالية باماكو فجر اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله نظيره المالي عبدالله ديوب .

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولته الافريقية تشمل مالي وتنزانيا وزنجبار.

وسيجتمع أميرعبداللهيان خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين في هذا البلد.

وفي السياق نفسه، قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الإثنين إن زيارة أميرعبداللهيان إلی جمهورية مالي تأتي بدعوة رسمية من نظيره في هذا البلد، مبينا أن وفدا سياسيا واقتصاديا يرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة.

وقال كنعاني إن إفريقيا منطقة مهمة للغاية لنا وتوسيع العلاقات معها تأتي ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مضيفا، أن الحكومة الثالثة عشرة تولى اهتماما خاصا بتوسيع العلاقات مع الدول الإفريقية لافتا أن علاقاتنا مع هذه الدول شهدت تطورات إيجابية خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن وزير الخارجية المالي قد زار إيران في كانون الأول/يناير الماضي.