تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء

العالم - الأزمة الأوكرانية

ميدانيا

مقتل مدني وإصابة آخر بقصف أوكراني لمنطقة زابوريجيا

أعلنت سلطات مدينة زابوريجيا، يوم أمس، مقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف أوكراني على منطقة محطة زابوريجيا النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا التابع للجانب الروسي فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية بقصف أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.

وتقع محطة زابوريجيا النووية قرب مدينة إينرغوغراد، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.

صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك

أفادت وسائل اعلام روسية بمقتل مدنيين ووقوع جرحى "جراء استهداف ​القوات الأوكرانية​ وسط ​دونيتسك​ ومقر إدراة رئاسة جمهورية دونيتسك".

وقال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين: "خط آخر تجاوزه النظام الأوكراني، إنهم يستهدفون المدنيين ويقصفون وسط المدينة.. النظام المجرم الأوكراني يجب أن يعاقب بشدة".

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية Su-27 و6 مسيرات وتدمير عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسي في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا بإسقاط مقاتلة أوكرانية Su-27 و6 مسيّرات وتدمير عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع:

-أكثر من 75٪ من منطقة مارينكا بات تحت سيطرة القوات المتحالفة وعلى وشك تحريرها بالكامل.

- في اتجاه خيرسون-نيكولاييف، تم تدمير وحدات من اللواء الأوكراني الثامن والعشرين، ووصلت القوات المتحالفة إلى حدود منطقة نيكولاييف، كما يستمر تطويق مجموعة القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا.

- تم تحرير منطقة كومسومولسكوي.

- في منطقة كوديما، تم محاصرة وحدة النخبة من القوات الأوكرانية الكتيبة 214 "OPFOR" من ثلاث جهات.

- في منطقة أرتيموفسك، تقدمت قوات التحالف وباتت بالقرب من زايتسيفو.

-تعرضت إحدى كتائب اللواء الأوكراني 66 لخسائر فادحة في منطقة نوفوميخيلوفكا دونيتسك، وسط هروب كبير لأفراد من الجيش الأوكراني.

- تم تدمير مجمع الرادار المضاد للبطاريات الأمريكية الصنع بالقرب من قرية روغان بمنطقة خاركوف.

-تم إصابة نقاط انتشار ألوية الهجوم الجوي والمحمولة جوا الأوكرانية في منطقتي سلافيانسك وكونستانتينوفكا، وتم تصفية ما يصل إلى 200 من المتطرفين.

-تدمير مدافع هاوتزر M777 الأمريكية في منطقة مارغانيتس في منطقة دنيبروبتروفسك

-تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "Su-27" وست طائرات بدون طيار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هولندا تشارك في تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية عن مشاركة نحو 90 عسكريا من هولندا في تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا.

وزارت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين أوكرانيا، حيث بحثت مع نظيرها الأوكراني أليكسي ريزنيكوف تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الهولندية في ختام الزيارة، أنه "في الوقت الحالي يوجد 90 عسكريا هولنديا في المملكة المتحدة للتدريب العسكري الأساسي للجنود الأوكرانيين".

وأشير كذلك إلى أن هولندا قدمت للجانب الأوكراني المعدات لإبطال مفعول العبوات الناسفة، وتدرس الإمكانيات لدعم أوكرانيا بتقديم الخبرات في مختلف المجالات والتدريب.

وكانت هولندا قد انضمت إلى برنامج تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا في وقت سابق من أغسطس الجاري.

ضابط أمريكي يكشف عن مؤامرة المخابرات المركزية في أوكرانيا

قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تدرك أن الجيش الأوكراني قد استنفد قدراته، لكنهم يرمون برأي معاكس في وسائل الإعلام.

وفي مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، وصف ماكغريغور المواد المتعلقة بـ "انتصار كييف الوشيك"، والتي تنشر بانتظام في وسائل الإعلام الأمريكية، بأنها مجرد وهم.

وقال: "وكالة المخابرات المركزية تعلم أن أوكرانيا ستخسر. إنهم يدركون أن سلطاتها قد ضحت بأفضل الوحدات ولن تكون قادرة على شن هجوم مضاد، من حيث المبدأ لم ينجحوا أبدا في ذلك منذ بداية العملية الخاصة. كل ما هو مكتوب في وسائل الإعلام عن انتصار أوكرانيا، وهم لا وجود له في الواقع".

وشدد ماكغريغور أيضا على أن كييف قد استنفدت تقريبا صواريخ راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية، وبدأ الشركاء الأوروبيون في يوليو في تقليص حملات تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

واختتم قائلا: "كل هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة الذين دمروا أوكرانيا فعليا، يحاولون الآن عبثا إنقاذ الوضع، وفي رأيهم، لا يمكن فعل ذلك إلا من خلال الكذب بشأن الوضع الحقيقي في البلاد والأمل في الحصول على مساعدة من واشنطن وشركاؤها".

لجنة التحقيق الروسية تحقق في دعوات سفير أوكرانيا لقتل الروس

أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بإعطاء تقييم قانوني لتصريحات منسوبة للسفير الأوكراني في كازاخستان، بيوتر فروبليفسكي، تمت فيها الدعوة علانية إلى قتل الروس.

ووفقا للتحقيق، نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، قال فيه سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بيتر فروبليفسكي، إن النظام الأوكراني يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس.

وجاء في التقرير أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية أوعز إلى محققي الجهاز المركزي، في إطار القضايا الجنائية التي تم فتحها، بتقديم تقييم قانوني لأقوال رجل دعا علانية إلى قتل الروس".

الدفاع الجوي في سيفاستوبول يتصدى لطائرة مسيرة وتدمرها

أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، عن تصدي الدفاعات الجوية في سيفاستوبول، لجسم يعتقد أنه طائرة مسيرة حلقت على ارتفاع شاهق.

وبحسب رازفوجايف، أصيب الهدف على ارتفاع شاهق، وسمع صوت الانفجار في مناطق متفرقة من المدينة، ووفقا للبيانات الأولية، كان الهدف طائرة مسيرة.

وكتب المسؤول على قناته في تطبيق "تيليغرام" أنه "في الساعة 18:15 بتوقيت موسكو، تم تفعيل (نظام) الدفاع الجوي في منطقة فيرخنيسادوفويه، وتم إسقاط جسم. على ارتفاع عال، لذلك سمع الصوت في أجزاء مختلفة من المدينة. مبدئيا، مرة أخرى، طائرة مسيرة".

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

المقداد: سنبدأ خلال أيام التبادل الدبلوماسي مع دونيتسك ولوغانسك

أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن دمشق سوف تعلن خلال أيام التبادل الدبلوماسي مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في الدنباس.

وأضاف المقداد بأنه سيقوم بزيارة إلى أبخازيا يوم غد، مشيرا إلى أن ذلك دليل على دعم سوريا لمبدأ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال المقداد إن العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا كانت دائما تتطور بشكل كبير ومستمر، مضيفا أن تطورها يأتي تتويجا للعلاقات بين الشعبين وفي إطار الدعم الذي قدمته وتقدمه روسيا لسوريا في جميع مجالات الحياة.

وأضاف " في الوقت الذي تحارب فيه روسيا النازية والتطرف في أوكرانيا وباقي دول العالم، تحارب سوريا الإرهاب والتطرف".

وأكد المقداد وقوف سوريا إلى جانب روسيا في حربها العادلة والضرورية ضد قوى النازية التي يجب أن تواجهها دول العالم أجمع، لأن خطرها كبير على الجميع.

وأشار إلى أن روسيا أظهرت للجميع صدقها في التعامل مع العالم في الحفاظ على القانون الدولي، ولكن الدول الغربية استعملت هذا الميثاق لتحقيق رغبتها الاستعمارية فقط.

لافروف في لقاء مع المقداد بموسكو: التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة لسياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب.

وأضاف لافروف خلال لقائه نظيره السوري فيصل المقداد، في موسكو اليوم الثلاثاء: "إننا نرى ملامح هذه السياسات العدوانية، وهي بمثابة استعمار جديد، سواء في الشرق الأوسط، أو في شمال إفريقيا، أو في المجال السوفيتي السابق".

وأكد أن "روسيا وسوريا، بالاضافة لعدد من الدول الأخرى، تدعم احترام مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والسيادة والعدالة في العلاقات الدولية".

وأوضح أنه "انطلاقا من هذه المبادئ تدعم روسيا دمشق في مكافحة الإرهاب وعودة أراضيها وسلامتها، كما تقدر موقف دمشق وتضامنها مع موسكو بخصوص العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

كذلك أشاد لافروف باعتراف سوريا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شهر يونيو الماضي.

ولفت إلى أن التواصل الدائم بين وزارتي خارجية روسيا وسوريا هو تنفيذ للتعليمات من رئيسي البلدين المتعلقة بتكريس وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتيسير التسوية في سوريا.

الرئيس البولندي يصل إلى العاصمة كييف للقاء نظيره الأوكراني

وصل الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراءات محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال رئيس مكتب الرئيس البولندي، بافيل شروت، في تصريح صحفي: "وصل الرئيس أندريه دودا إلى كييف. وذهب إلى هناك بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي دودا مع زيلينسكي، لإجراء محادثات حول مسألة دعم أوكرانيا عسكريا، من خلال توفير المعدات اللازمة، وكذلك في المجالات الاقتصادية والإنسانية.

بوريل يأمل بمساعدة تركيا في إنهاء الحرب في أوكرانيا

أعرب المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن أمله في مساعدة تركيا في إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وكتب بوريل على "تويتر" في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الاثنين: "أكدت على دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية وتخفيف عواقب العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

وأضاف: "بحثت أيضا تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي، وأعربت عن أملي في أن تركيا ستتمكن من استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لإنهاء هذه الحرب التي لا معنى لها".

يذكر أن تركيا كانت قد أعلنت عن استعدادها لأداء دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع.

الخارجية الأمريكية ناقشت مع السفير الروسي الوضع حول محطة زابوروجيه النووية الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ناقشت مع السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف الأسبوع الماضي الأوضاع حول محطة زابوروجيه النووية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجانب الأمريكي دعا موسكو خلال الاجتماع إلى "وقف جميع العمليات العسكرية في وحول المنشآت النووية الأوكرانية، وإعادة السيطرة الكاملة على محطة الطاقة النووية في زابوروجي إلى أوكرانيا".

صحيفة أمريكية تكشف ازدياد شدة الخلاف بين بولندا وهنغاريا بسبب أوكرانيا

سلطت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية الضوء على الخلاف بين قادة بولندا وهنغاريا بخصوص العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، يتخذ رئيسا الوزراء، البولندي، ماتيوز مورافيسكي، والهنغاري فيكتور أوربان، مواقف متعارضة تماما في تقييم الصراع في أوكرانيا، فقد "توقف البولنديون عن الوثوق بشركائهم الهنغاريين" (بسبب الأزمة الأوكرانية).

وأضافت الصحيفة أن التحالف غير الليبرالي في وسط أوروبا بين هنغاريا وبولندا يقترب من نهايته بسبب الاختلاف في المواقف تجاه العملية الروسية الخاصة.

فعلى الرغم من أن وارسو أصبحت أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، داعية إلى تشديد العقوبات ضد موسكو وزيادة المساعدة العسكرية لكييف، إلا أن بودابست ابتعدت عن أي إجراءات مهمة ضد روسيا، وركزت بدلا من ذلك على الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ما يعمق الخلاف أكثر بين الدولتين هنغاريا وبولندا بسببب الأزمة الأوكرانية).

وبذلك ترى الصحيفة أن تدهور العلاقات بين بودابست ووارسو يمكن أن يضر بالدول التي تتجاهل قواعد الاتحاد الأوروبي.

بوليتيكو: الولايات المتحدة قد تكون قدمت لأوكرانيا أسلحة لم تعلن عنها

نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا يرجح قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا ببعض أنواع الأسلحة والذخيرة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا.

وقالت مصادر مطلعة لـ "بوليتيكو"، إن الولايات المتحدة أدرجت قذائف "إكسكاليبور" الموجهة على حزمة المساعدات العسكرية التي تمت المصادقة عليها في 19 أغسطس، على الرغم من عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن ذلك رسميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك وثيقة، وجهتها الإدارة الأمريكية إلى المشرعين، تقول إن المساعدات لأوكرانيا قد تخرج عن إطار ما تم الإعلان عنه ضمن حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 775 مليون دولار.

وفي وقت سابق، تحدث خبراء أمريكيون عن إصابة القوات الأوكرانية للأهداف في شبه جزيرة القرم.

ورجح البعض أن الانفجارات التي سجلت هناك قد تكون ناجمة عن صواريخ ATACMS، وليس "عمليات القوات الخاصة التي نقلت متفجرات إلى المواقع"، حسبما قال الجانب الأوكراني.

وكان مستشرا الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قد أعلن في يوليو الماضي أن واشنطن لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS، خوفا من الرد الروسي المحتمل.

CNN: قلق لدى المسؤولين الأوروبيين من انهيار الإجماع بالموقف الغربي تجاه أوكرانيا مع بدء الشتاء

أفادت شبكة "CNN" الأمريكية بأن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق حيال احتمال انهيار الإجماع الغربي في موقفهم تجاه أوكرانيا مع بدء فصل الشتاء القاتم واحتمال الركود.

ونقلت الشبكة عن مسؤوليين قولهم إنه "مع اقتراب الأزمة (الأوكرانية) من الذكرى السنوية نصف السنوية لها، يشعر المسؤولون في جميع أنحاء أوروبا بالقلق من أن الإجماع قد ينهار مع دخول القارة في شتاء قاتم جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة المحدودة لتدفئة المنازل، واحتمال حقيقي للركود الاقتصادي".

وقال كير جايلز الاستشاري الأول في مركز أبحاث "تشاتام هاوس": "التحدي بالنسبة لأوكرانيا هو نفسه الذي كان عليه في اليوم الأول: حفاظ الغرب على وحدة صفه حيث وصلت تكاليف دعم كييف إلى الداخل، ليس فقط من خلال ابتزاز (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عبر الغاز والحبوب إنما ارتفاع تكلفة الدعم الاقتصادي والإنساني أيضا".

وأضاف: "قد يكون هذا هو السبب الذي دفع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي للقول إنه يريد انتهاء الحرب قبل عيد الميلاد، لأن القضايا الحقيقية ستتمثل في حمل الغرب على الالتزام بوعوده على المدى الطويل".

لولا دا سيلفا: البرازيل ستعمل على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

أعلن المرشح لرئاسة البرازيل ورئيسها الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه في حال فوزه في الانتخابات، ستعمل البرازيل كل ما في وسعها من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "عندما سأفوز في الانتخابات، آمل بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي، وأنا سأكون أكثر هدوءا بكثير".

وتابع: "ولكن في حال عدم انتهائها، يمكنكم أن تكونوا على قناعة بأن البرازيل ستعمل كل ما في وسعها، وستتحدث مع جميع رؤساء الدول من أجل استعادة السلام".

واعتبر أنه "ليس هناك من يهتم بالحرب"، مضيفا أنه "يجب الإدراك أن الحرب لا تؤدي إلى أي شيء سوى الدمار".

وأشار إلى أنه من أجل إنهاء النزاعات المسلحة يجب تعزيز منظمة الأمم المتحدة، وأن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يتيح للبرازيل ولدول أخرى إمكانية أن تكون جزءا من المجلس.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية القادمة من المقرر أن تجري في البرازيل في أكتوبر المقبل.

أيرلندا الشمالية تعيد فتح سفارتها في كييف بعد 6 أشهر من إغلاقها

فتحت جمهورية أيرلندا الشمالية مجددًا سفارتها بالعاصمة الأوكرانية /كييف/ بعد نحو 6 أشهر من إغلاقها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الآيرلندية - في بيان صحفي أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم /الإثنين/ - "استأنفت سفارة آيرلندا لدى أوكرانيا عملياتها بالعاصمة كييف، والتي كانت تعمل عن بعد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، أن أولوية فريق السفارة ستكون "تجديد وبناء شبكة جهات اتصالاته مع مسئولي الحكومة الأوكرانية لإعلام أفضل بتوفير آيرلندا للدعم والمساعدة لحكومة أوكرانيا وشعبها".