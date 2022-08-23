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الرئيس البولندي يزور كييف لتأكيد دعم أوكرانيا ضد روسيا

الرئيس البولندي يزور كييف لتأكيد دعم أوكرانيا ضد روسيا
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس البولندي أندريه دودا، الثلاثاء، إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، و"لإعادة تأكيد عزم بولندا على مساعدة أوكرانيا لمواجهة روسيا"، بحسب الرئاسة البولندية.

العالم - اوروبا

وأعلن حرس الحدود الأوكراني على "تيليغرام"أن "الزيارة ستتضمن لقاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومحادثات بشأن الدعم العسكري والدفاعي لأوكرانيا بالمعنى الاقتصادي والإنساني والسياسي".

وتأتي زيارته في إطار مبادرة "منصة القرم" التي تجمع أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا، وهي مبادرة قائمة منذ ما قبل بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية البولندية بافيل شروت، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء "سيبحث الرئيسان بالطبع الطريقة التي يمكن من خلالها لبولندا أن تساعد، بما في ذلك على المستوى السياسي، بهدف إقناع دول أخرى بتقديم دعمها ومواصلة ذلك".

وأضاف أنّ الرئيس البولندي "مقتنع أيضاً بضرورة أن تتضامن جميع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

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