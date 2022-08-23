فيديو حصري.. المنطاد التجسسي الاميركي في شمال شرقي الحسكة

العالم - سوريا

ونقلت مصادر اهلية في الريف الشمالي الشرقي، لمراسلنا، ان الاحتلال الامريكي يطلق بشكل دوري من قاعدة خراب الجير غير الشرعية في ريف اليعربية منطادا حراريا في اجواء المنطقة وذلك بغية تنفيذ اعمال تجسس ومسح للمنطقة وتامينها بشكل كامل لحماية ارتال آلياته من أي هجوم، خاصة ان المنطقة يستخدمها الجيش الامريكي لأعمال سرقة ونهب ثروات سوريا.

وهذه المرة الثانية التي تستخدم فيها قوات الاحتلال الامريكي المنطاد الحراري حيث اطلقت بتجربة مماثلة منطادا حراريا من قاعدتها غير الشرعية بحقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي، وجاء استخدام المنطاد الحراري بعد تعرض القواعد غير الشرعية لاستهداف من مناطق قريبة من القواعد خاصة في حقل غاز كونيكو كما تعرضت القاعدة غير الشرعية في خراب الجير بريف الحسكة الشمالي الشرقي لهجوم بالصواريخ منذ اكثر من شهرين.