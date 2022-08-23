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شاهد..انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدوائية في طهران

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

انطلق في العاصمة الايرانية طهران المعرض الدولي الرابع للصناعات الدوائية تحت شعار 'صناعة الأدوية في طريقِ الاكتفاء الذاتي' بمشاركة عشرين بلداً، بالاضافة الى العديد من الشركات المحلية العاملة في مجال إنتاج الأدوية.

العالم - مراسلون

بالتزامن مع يوم الصيدلي والطبيب في ايران، اقيم في العاصمة طهران المعرض الدولي الرابع للصناعات الدوائية "فارمكس" باعتباره أكبر وأحدث مركز للفعاليات الدوائية وانتاجها في البلاد، وفي ضوء تسمية هذا العام من قبل قائد الثورة الاسلامية بعام الانتاج المعرفي وتوفير فرص العمل.

وقال المدير التنفيذي للمعرض، ميثم كريمي:" معرض فارمكس الرابع بدأ عمله تحت شعار صناعة الادوية في طريق الاكتفاء الذاتي اليوم وبالاعتماد علی الشركات المحلية نستطيع ان نؤمن الكثير من احتياجاتنا وان هذا المعرض بإمكانه ان يكون حلقة وصل بين الفروع المرتبطة بصناعة الادوية".

وشهد المعرض مشاركة الشركات العاملة في مجال صناعة الادوية والمعدات الصيدلانية والكيمياويات والادوية والمنتجات الطبيعية ومعدات المعامل والغرف النظيفة والمكملات الغذائية ومنتجات التعبئة والتغليف والتكنولوجيا الحيوية الصيدلانية والشركات الداعمة لمنتجي الادوية من داخل البلاد وخارجها ومن 20 بلد أهمها المانيا وفرنسا واسبانيا وغيرها من البلدان.

وقال المدير العام لشركة ايراني مشاركة في المعرض، رضا كريمي مستوفي:"خلال الأعوام الـ40 الماضية تمكنا من قطع أشواط كبيرة في صناعة الأدوية وحالياً ننتج نحو 97 بالمئة من احتياجاتنا الدوائية. هذا المعرض يمهد الفرصة لتعامل الشركات مع بعضها ومن خلال حضور سفراء الدول الاخری يساعد علی تصدير منتجاتنا".

هذا وتوطين صناعة الدواء هو الهدف الرئيس الذي تضعه الشركات المحلية نصب اعينها حيث يستهدف المعنيون استمرار تأمين توافر دواء آمن وفعال وذي جودة عالية بشكل منتظم ومستدام للمريض مع ضرورة فتح آفاق خارجية للتصدير.

تعتبر صناعة الادوية من الصناعات الاستراتيجية ولها دور مهم في حفظ سلامة المجتمع وأضحت هذه الصناعة في ايران تعتمد علی الطاقات المحلية وصولاً الی الاكتفاء الذاتي لتوفير احتياجات البلاد.

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