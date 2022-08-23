ما وراء دعوة المعارضة التونسية الرئيس سعيّد الى الاستقالة؟

خاص بالعالم

وقال الشابي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": ان الرئيس سعيّد كان يدعي ان له بيعة شعبية كاملة وعارمة، الا ان الاستفتاء قاطعه معظم التونسيون، مشيراً الى ان النتائج الرسمية تقول بأن اكثر من 70 بالمئة عزفوا عن الذهاب الى صناديق الاقتراع.

واوضح الشابي، انه شخصياً يعتقد بان 90 بالمئة لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع، وان المعارضة التونسية ترى بان الرئيس انفرد بشخصه في تحرير مسودة الدستور، حتى الهيئة الاستشارية التي شكلها انفضّت وانتفضت عليه ولم تعترف بمسودة الدستور التي عرضها على الاستفتاء، حسب قوله، واكد ان المعارضة تعتقد انها خيبة وفشل بالنسبة للرئيس الذي انفرد منذ سنة بسلطة القرار ومنح لنفسه كل السلطات التشريعية والتنفيذية ووضع يده على السلطة القضائية التي انتفضت ضده وشنت اضراباً عاماً لمدة اربعة اسابيع، وها هي المحكمة الادارية تمسك القضاة وتعلق تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بايقاف 57 قاضياً عن العمل.

ولفت الشابي الى ان وزيرة العدل اصدرت قراراً يوم الاحد الماضي، تعلن فيه ان هؤلاء القضاة هم محل تتبع جزائي، بما يفهم بانها لن تذعن لقرار المحكمة الادارية.

وحسب ما يرى الشابي، فان تونس تعّمها فوضى دستورية وقانونية، في ظل حكم فردي يتناقض مع جميع التشريعيات التونسية وجميع المواثيق الدولية، وقال انه لا يمكن لتونس ان تستمر في مثل هذه الفوضى الدستورية والقانونية، خاصة وانها تعيش في ظل ازمة خانقة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

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