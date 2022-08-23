احياء ذكرى استشهاد زيد بن علي عليهما السلام في اليمن

العالم - مراسلون

بفعاليات مركزية بالعاصمة صنعاء والمحافظات احيا اليمنيون ذكرى استشهاد زيد بن علي عليهما السلام، مجددين العهد والولاء لله ورسوله والسير على نهج اعلام الهدى في استنهاض ثورة الحق ضد الظلم ومجابهة أعداء الأمة.

وقال الإعلامي اليمني عبدالقدوس الشهاري لقناة العالم:"خرجنا استنصاراً وامتداداً لثورة الحسين عليه السلام وذكری استشهاد حفيده زيد، لنقول لعالم بأسره بأننا سوف نسير علی ذلك الدرب وذلك النهج من القوة ومن الوقوف امام الطغيان والجبروت لنقول للعالم بأسره ان الشعب اليمني قادم نحو موعد للانتصار لدماء الحسين في قضيته اليوم".

ويرى اليمنيون أن هذه المناسبة تأتي في وقت يحيك فيه أعداء الأمة الإسلامية مخططات وأجندات تستهدف استقرار الأمة ووحدتها الامر الذي يحتم استلهام أهداف الثورة التي تقوم على اساس ارساء العدل ودحر المستكبرين ورفض التبعية والهوان بالتمسك بهدي الله ووحدة الصف لتعود للأمة كرامتها وعزتها. وان مايمر به اليمن اليوم من مجابهة العدوان السعودي دليل على ضرورة مصارعة الظلم في كل زمان.

وقال رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبونشطان:"انه يوم لتجديد العهد والولاء والوفاء لهذه الدماء الطاهرة اننا ماضون علی دربهم سائرون علی منهجهم في البذل والتضحية والفداء لنقول للعالم هيهات منا الذلة".

وقالت الاعلامية اليمنية نجلاء محمد:" في ظل هذه الاوضاع وما يمر به اليمن بكل تأكيد احياءهم لهذه الفعاليات هو من منطلق رفضهم للظلم والضيم والطغيان أياً كان شكله أو نوعه أو صنفه".

وفي بيان الفعاليات الختامي أكد اليمنيون على ضرورة التمسك بالقضايا المركزية للأمة في مقدمتها القضية الفلسطينية وتأكيد العداء لأعداء الدين والأمة، ورفض الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني بأي شكل . كما أعلن الجموع رسالة لقوى العدوان السعودي بأن الشعب اليمني لن يفرط في أرضه ولاهويته ولااستقلاله وسيستمر بمواجهة العدوان بثبات وصمود مهما كانت التضحيات في سبيل الحرية والكرامة.