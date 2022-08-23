اليمن: أبين في قبضة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً

العالم- اليمن

بدوره، قال القائد العسكري في قوات المجلس الانتقالي، مختار النوبي، انه"تم الاتفاق مع القيادة العسكرية في شقرة ومدير أمن ومحافظ محافظة أبين، على تسهيل دخولنا إلى شقرة وبقية المناطق".

وذكر إنه سيتم تحرير "وادي حضرموت وسيئون وباقي المحافظات الجنوبية ".

وكانت ما تسمى بـ"القوات المسلحة الجنوبية"، التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، أعلنت الإثنين، عملية عسكرية جديدة في محافظة أبين، ضد جماعات مسلحة تابعة لحزب الاصلاح وأخرى حكومية (الحكومة الموالية لتحالف العدوان)، واصفة اياهم بمجموعات ارهابية واخوانية.

في مقابل ذلك، وزع موظفون في قصر المعاشيق، عبر تطبيق واتساب، ليل الإثنين – الثلاثاء، مضمون مذكرة منسوبة لرئيس ما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي" في اليمن "رشاد العليمي" (يتواجد خارج اليمن حالياً) ووجهها إلى عضو المجلس عيدروس الزبيدي، جاء فيها أنه يحذر "من شن أي عملية عسكرية في أبين خارج إطار المجلس تحت أي سبب كان".

وتتقاسم حكومة المرتزقة وقوات المجلس الانتقالي، السيطرة على محافظة أبين.