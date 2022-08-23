محكمة عراقية تصدر مذكرتي قبض بحق قياديين آخرين من التيار الصدري

العالم - العراق

وذكر بيان للمجلس الاعلى للقضاء، أن "محكمة تحقيق الكرخ اصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه".

جاء ذلك على اثر تغريدة متداولة قال عنها غايب العميري، إنها "مزورة"، في حين اكد مدونون نشر التغريدة على منصة تويتر الا انها سرعان ما تم حذفها.

كما قال مجلس القضاء الأعلى في بيان آخر إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو محمد الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ قد اصدرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري، صباح الساعدي، عن نفس التهمة.