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الصدر ينصح المتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء وإبقاء الخيم

الصدر ينصح المتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء وإبقاء الخيم
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

نصح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وإبقاء الخيم.

العالم - العراق

ونقل صالح محمد العراقي "وزير" السيد الصدر عنه قوله: إن "في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسـدين وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم".

وأضاف "وإنه لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسـدين، ولكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب، انصح بالإنسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة (اعتصام شهداء سبايكر) و (أهالي الموصل) (استرجاع الأموال المنهوبة) و(محاسبة الفاســدين) بلا إنحياز.. (إقالة الفاســدين)، (فصل الإدعاء العام) و (قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".

وتابع "وليستمر اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب، ومنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم".

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