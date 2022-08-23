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حماس تنفي موافقتها على التطبيع بين تركيا والاحتلال

حماس تنفي موافقتها على التطبيع بين تركيا والاحتلال
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

نفت حركة "حماس" ما زعمته بعض وسائل الإعلام عن "موافقة" الحركة على التطبيع بين تركيا والكيان الصهيوني المحتل.

العالم-فلسطين

وجدّدت الحركة التأكيد في تصريح صحفي الثلاثاء، على رفضها لأشكال التطبيع كافة، الذي يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومصالح شعبنا وشعوب المنطقة العربية والإسلامية.

والجمعة الماضية، نفت حركة "حماس" صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن بيان مزعوم ومفبرك باسم الحركة، يزعم تأييد تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال.

وأكدت في حينه، أن ذلك البيان مفبرك تماماً، مجددة موقفها الثابت برفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك خطوة تبادل السفراء.

ودعت المؤسسات الإعلامية إلى تحري الدقة والمصداقية، والتأكد من الموقع الرسمي للحركة في نشر البيانات والتصريحات الرسمية للحركة.

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