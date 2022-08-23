الكاظمي والعامري يبحثان سبل الخروج من الأزمة الحالية بالعراق

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير التقى العامري، للتباحث في "آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية".

وشهد اللقاء، وفق البيان، التأكيد على "أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد؛ للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي".

وجرى استعراض "أهم التطورات في مبادرة الكاظمي للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق".