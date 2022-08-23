الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي والعامري يبحثان سبل الخروج من الأزمة الحالية بالعراق

الكاظمي والعامري يبحثان سبل الخروج من الأزمة الحالية بالعراق
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد؛ للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير التقى العامري، للتباحث في "آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية".

وشهد اللقاء، وفق البيان، التأكيد على "أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد؛ للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي".

وجرى استعراض "أهم التطورات في مبادرة الكاظمي للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق".

روابط ذات صلة

الشيخ خالد الملا يدعو السيد الصدر لسحب متظاهريه من امام مبنى مجلس القضاء

العراق.. العبادي يطالب بإنهاء الاعتصامات واللجوء إلى الحوار

الرئيس العراقي يطالب جميع التيارات السياسية التزام التهدئة

محكمة عراقية تصدر مذكرتي قبض بحق قياديين آخرين من التيار الصدري

السيد الصدر ينصح المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء بالانسحاب وإبقاء الخيم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. لا شروط للحوار مع سوريا.. كيف نقرأ الموقف التركي؟

شاهد بالفيديو.. بيان هام لحماس والجهاد الاسلامي يؤكد علی وحدة البندقية

ضیف وحوار ما وراء دعوة المعارضة التونسية الرئيس سعيّد الى الاستقالة؟

محكمة صهيونية تمهد لهدم مدرستين وعيادتين ومسجدا و32 مسكنا جنوب الخليل

إصدار حكم السجن بحق رئيس الحكومة الماليزية السابق!

إيداع الوزير الأول الأسبق الجزائري الحبس المؤقت