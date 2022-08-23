إصدار حكم السجن بحق رئيس الحكومة الماليزية السابق!

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وقالت زوجة نجله شارميلا شاهين في حديث إلى «فرانس برس» «أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور». وأضافت «طلب والد زوجي منا الاهتمام بالعائلة. لا يزال قويا وهادئا».

وكانت رئيسة المحكمة ميمون توان مات قد أعلنت نيابة عن الهيئة القضائية المؤلفة من خمسة قضاة «نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان». وأضافت «بناءً على ما تقدّم، نرى بالإجماع أن الأدلة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع».

نجيب رزاق بدا حزينا لحظة نطق الحكم

وبدا الحزن جليا على رئيس الوزراء السابق (69 عاما) أثناء تلاوة الحكم. وجلست إلى جانبه زوجته ونجلاه. وشاهد صحفيون كانوا يتابعون من غرفة محاذية مجريات المحكمة عبر اتصال فيديو، نجيب محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه وأعضاء من الحزب قبل أن يُقطع الاتصال.

وصدر قرار المحكمة العليا الماليزية بعدما رفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن نجيب رزاق في اللحظة الأخيرة بعزل رئيسة المحكمة عن النظر في القضية بحجّة انحيازها.