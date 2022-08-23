بيان هام لحماس والجهاد الاسلامي يؤكد علی وحدة البندقية

العالم - مراسلون

انطلاقا من وحدة الدم ووحدة المصير أصدرت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بياناً مشتركاً بعد ان عقدتا اجتماعاً عالي المستوى شارك فيه قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون اتفقوا خلاله على تعزيز أوجه العمل بين الحركتين في كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم لقناة العالم:"العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي علاقة عمل وطني استراتيجي مرتكز علی تصعيد الفعل المقاوم بكل ادوات وأشكال المقاومة، هذا الاجتماع كان اجتماعاً مهماً جداً في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بحيث نفوت الفرصة علی كل المتربصين بشعبنا".

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي لقناة العالم:"وعبر البيان بأنه لاتراجع ولاتردد في هذا الخندق ستستمر المقاومة وستبقی جذوة المقاومة مستمرة حتی تزلزل أمن العدو الصهيوني وبالتأكيد أيضاً أكد البيان علی وحدة الميدان والوحدة السياسية والوحدة الاعلامية لمواجهة جميع المخططات والسياسات التي تهدف الی تصفية القضية الفلسطينية".

المقاومة وتعزيز الحاضنة الشعبية لها كانت العنوان الابرز لهذا اللقاء الذي حظي باهتمام شعبي كبير ومتابعة حثيثة من المراقبين الذين يرونه نضج سياسي وعسكري في قيادة الحركتين ورسالة قاسية للاحتلال الاسرائيلي.

وقال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني لقناة العالم:"بيان حركتي حماس والجهاد الاسلامي يوم أمس حسم الجدل بأن العلاقة بين الحركتين هي علاقة استراتيجية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وان ما يحاول ان يعمل الاحتلال الاسرائيلي علی تسويقه من أجل ضرب وحدة الحركتين بهدف ضرب مشروع المقاومة ككل، هو سراب".

عدم مشاركة حماس في العدوان الاخير دفع الكثيرون للتكهن بخلاف بين الحركتين، لكن البيان المشترك قطع الطريق على الجميع واكد على وحدة البندقية في اي مواجهة قادمة.

البيان، وضع النقاط علی الحروف التي حاول الاحتلال ان يبعثرها بين الحركتين؛ فغرفة العمليات المشتركة التي شكلت كابوساً للاحتلال حينما أسست جاء البيان وأكد علی انها ستضل تلاحق الاحتلال مابقي علی هذه الارض.