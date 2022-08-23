زوجة أسير فلسطيني: سأضرب عن الطعام مع زوجي +فيديو

العالم - مراسلون

بدأ الاسرى الفلسطينييون خطواتهم الاحتجاجية وكذا ذويهم باتوا ينتظرون على أحر من الجمر. اليوم التالي، ذوو الاسرى هم من يحمل الهم في ظل غياب الاخبار عن ابنائهم الذين اصبحوا في عين العاصفة ويواجهون آلة القمع الوحشية وعنجهية السجان.

في مقر الصليب الاحمر الدولي تجمع ابناء اشقاء شفيقات امهات زوجات الاسرى علهم جميعا يوصلون الصوت لهم في معركة الصمود الجديدة.

وقالت زوجة عميد الاسرى نائل البرغوثي، ايمان نافع لقناة العالم:"نائل البرغوثي في الأسر منذ 30 عاماً ونحن نعيش في قلق وعيوننا لاتنام لاننا عندما نری ان الاسری سيخوضوا في القريب القادم اضراباً عن الطعام، هذه المسألة ليست سهلة. نحن نترقب هذا الموضوع ونجهز أنفسنا من أجل خوض اضراباً عن الطعام معهم".

الى جانب الاعتصام الاسبوعي امام ابواب الصليب الاحمر عقدت الموسسات المعنية بشؤون الاسرى مؤتمراً صحفياً لتحديد توجهات الاسرى وآخر تطورات ملفهم. هذه الموسسات دعت الشارع الفلسطيني الى هبة مساندة لنضال الحركة الاسيرة بوصف ان ملفهم يمس كل بيت فلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزيه لحركة فتح، صبري صيدم:"دقت ساعة الصفر وحان وقت العمل وتکثيف الجهود من اجل هؤلاء القابعين والقابعات خلف قضبان الاحتلال".

وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس:"نحن کفلسطنينيين مسؤولون أمام انفسنا وأمام الشهداء وامام الله ان لايترک الاسری وحيدون".

المعركة الجديدة مع الاحتلال وقودها الاسرى لكن الانتصار يحتاج الى دعم الشارع الفلسطيني.

قرار الاسری الفلسطينيين بتصعيد اجراءاتهم وتصديهم لادارة السجون الاسرائيلية يقيم الحجة علی الكل الفلسطيني الذي من المفترض ان يقف مسانداً لهم ولقضيتهم العادلة.