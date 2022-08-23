الصين تستنكر زيارة "برلماني ياباني" لتايوان وتتوعد باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ سيادتها

العالم - اسيا والباسفيك

ومنذ أيام، كشفت صحيفة يوميوري ​اليابان​ية، أن اليابان تدرس نشر ألف ​صاروخ كروز​ طويل المدى لتعزيز قدرتها على الهجوم المضاد ضد الصين، موضحة نقلا عن مصادر حكومية، إن الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى ألف كيلومتر.

وأضافت يوميوري أن الأسلحة، التي ستطلقها السفن أو الطائرات، ستتمركز بشكل أساسي حول جزر نانسي الجنوبية وقادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية لكوريا الشمالية والصين.

وتصاعدت حدة التوترات الإقليمية هذا الشهر بعد زيارة ​نانسي بيلوسي​ رئيسة ​مجلس النواب​ الأميركي تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي ولكن الصين تعتبرها إقليما تابعا لها.

وأطلقت ​بكين​ صواريخ بالقرب من تايوان وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.