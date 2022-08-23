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حزب فنلندي يطالب بإقامة قاعدة عسكرية دائمة لـحلف"الناتو" في البلاد

حزب فنلندي يطالب بإقامة قاعدة عسكرية دائمة لـحلف
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

ذكر كاي ميوكانين، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الائتلاف الفنلندي المعارض، أن الحزب سيسعى إلى إقامة قاعدة دائمة لحلف شمال الأطلسي في البلاد.

العالم - اوروبا

وقال ميوكانين في اجتماع صيفي للمجموعة البرلمانية، تم بثه على موقع الحزب الإلكتروني: "يجب أن ندفع بقوة من أجل حل يمكن من خلاله استضافة وظائف الناتو الدائمة متعددة الجنسيات، مثل مركز قيادة إقليمي أو مركز امتياز لمنطقة القطب الشمالي في فنلندا".

وشدد على أن فنلندا يجب أن تسعى لتصبح لاعبا موثوقا به في حلف الناتو، وبحيث لا تشكل حمايته لفلندا عبئا على الدول الأعضاء الأخرى.

ويرى ميوكانين أن لدى فنلندا فرصة حقيقية للحصول على قاعدة للناتو في البلاد، ليس فقط بسبب أطول حدود للحلف مع روسيا، ولكن أيضا بسبب خبرة فنلندا في حماية بحر البلطيق ومنطقة القطب الشمالي.

يشار إلى أن فنلندا والسويد في 18 مايو الماضي قدمتا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف.

البلدان الآن في انتظار التصديق على طلبيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وحتى 23 أغسطس صدقت 23 دولة من أصل 30 دولة على الطلبين، ولم تصدق حتى الآن، إسبانيا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وتركيا وجمهورية التشيك والمجر.

وكانت روسيا أشارت مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، فيما صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن التوسع الإضافي للحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، وأن الناتو له طابع عدواني.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-08-2022

حزب فنلندي يطالب بإقامة قاعدة عسكرية دائمة لـحلف"الناتو" في البلاد

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