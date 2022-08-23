السياسة الخارجية للحكومة الايرانية خلال العام الماضي

خاص بالعالم

في الوقت نفسه تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى السنوية الأولى على إنطلاقة أعمال الحكومة الإيرانية الثالثة عشرة برئاسة آية الله إبراهيم رئيسي.

ترى كيف كان أداء الحكومة الإيرانية على مدى العام الماضي؟

وما هي أبرز إنجازات الحكومة الإيرانية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية الاقتصادية والسياسة الخارجية؟

مواجهة تفشي وباء كورونا إلى إصلاح نظام دفع الدعم الحكومي في إيران كانت من أبرز الإجراءات المهمة للحكومة خلال العام الماضي. تابعوا المزيد من انجازات الحكومة الثالثة عشرة في التقرير المرفق..

تتمثل استراتيجية السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الثالثة بتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة. وفي هذا السياق أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مباحثات مع إثنين وثلاثين شخصاً من قادة وزعماء العالم، إثنا عشر منهم كانوا من قادة الدول المجاورة لإيران.

ترى هل نجحت سياسة إيران الخارجية في تحقيق أهدافها؟

وما الذي حققته على هذا الصعيد؟

لتسليط مزيد من الضوء على الموضوع استضاف برنامج "من ايران" الدكتور حسن بهشتيبور خبير الشؤون الدولية..

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..