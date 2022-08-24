رئيس الوزراء القطري يجري مباحثات مع نظيره الباكستاني

العالم- قطر

جاء ذلك خلال لقاء بن خليفة برئيس الوزراء الباكستاني الذي يزور قطر حالياً، بقصر الشيخ علي بن عبد الله، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان شريف وصل في وقت سابق إلى قطر؛ في مسعى منه لجلب التجارة والاستثمار إلى بلاده التي تعاني ضائقة مالية، وكان في استقباله وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي وعدد من المسؤولين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان: إنه خلال زيارته "سيسلط الضوء على فرص الاستثمار المثيرة للاهتمام في مختلف القطاعات في باكستان؛ مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير الصناعة والبنية التحتية، والسياحة والضيافة".

ولم يذكر مكتب شريف تفاصيل عن جدول أعمال الزيارة، لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مقربين منه قوله إن من المتوقع أن يعرض على قطر حصصاً في شركات مملوكة للدولة، مثل الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي تتكبد خسائر، وفندق "روزفلت" في نيويورك.

وأضافا أن من المتوقع أيضاً أن يعرض فرصة لإدارة مطارات باكستان، كما يأمل في تأمين صفقات في قطاع الطاقة.

في موضوع متصل بحيث وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر، سعد بن شريدة الكعبي، اليوم، مع وزير الدولة لشؤون البترول في باكستان، مصادق مسعود مالك، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين قطر وباكستان.

وأمس الاثنين، بحث مجلس الوزراء الباكستاني مسودة اتفاق يسمح للحكومة بتوفير قوات للمشاركة في تأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، أواخر هذا العام.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى قطر قبل اجتماع لصندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يوافق خلاله على شريحة إقراض بقيمة 1.2 مليار دولار، والتي تعثرت منذ بداية العام.

وتأمل باكستان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال من قطر، في الحصول على خطة سداد مؤجل للغاز الذي تم شراؤه بموجب صفقات طويلة الأجل.

وأبرمت إسلام آباد صفقتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر لتوفير ما يصل إلى تسع شحنات في الشهر.

وتعاني باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، من اضطراب اقتصادي في ظل أزمات في ميزان المدفوعات إذ انخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليارات دولار، وهو ما يكفي تقريباً شهراً واحداً من الواردات.