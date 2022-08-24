مصر.. قمة رباعية بمشاركة زعماء الإمارات والبحرين والأردن

العالم-مصر

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية باسم راضي في بيان الثلاثاء بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الرئاسة بمدينة العلمين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونظيره الأردني عبد الله الثاني.

وذكر راضي أن اللقاء تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك بين الدول الأربع، فيما غاب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي حضر لقاءً آخر أمس.

كما جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

واستعرض اللقاء عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

وتأتي القمة الرباعية بعد قمة خماسية شهدتها مدينة العلمين، الاثنين، لقادة الدول الأربع، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي.

وناقش القادة في القمة الخماسية الاستثمار الأمثل للموارد ضمن المجالات المتاحة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وهذا اللقاء هو الخامس بين قادة هذه الدول منذ العام 2019، ضمن آلية تشاور حول التطورات في المنطقة.

وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أمريكية استضافتها السعودية، بمشاركة ذات الدول، إلى جانب قادة عرب آخرين وحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.