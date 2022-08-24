شاهد.. المقداد من موسكو يعلن موقف سوريا من التودد التركي

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فالعلاقات الثنائية بين الطرفين واضحة وضوح الشمس، وكالمعتاد موسكو ملتزمة بحق السوريين بتقرير مستقبلهم دون اي تدخل .. ومن مخرجات المؤتمر الصحفي سيتم إقامة نقاش سوري داخلي لأعمال " صيغة أستانا " مع مراعاة نتائج القمة الثلاثية الروسية- الإيرانية- التركية التي عقدت في طهران في الـ19 من يوليو الماضي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره السوري: "ناقشنا في هذا السياق نتائج القمة في الدول الضامنة في استانا التي جرت في طهران ونحن ايضا ننوي اجرى اللقاء الدولي حول سوريا".

وبدأ زمن وضع القواعد الجديدة للعبة تدور احداثها ضمن اتفاقيات دولية، مع البدء بالتسوية وعمل اللجنة الدستورية السورية وإثر التصريحات التركية الأخيرة وتنشيط التحركات الروسية لدعم مسار التقارب بين دمشق وأنقرة.

وقال وزيرالخارجية السوري فيصل المقداد: "لا نريد ألأن نضع شروطا لكن الإحتلال التركي يجب أن ينتهي في سوريا الدعم الذي تقدمه تركيا للتنضيمات المسلحة والإرهابية يجب أن ينتهي ويجب أن لا يكون هناك أي تدخل من قبل التركية في الشؤون الداخلية السورية هذه ليست شروط لكن هي مقدمة لإعادة العلاقات الى ما كانت عليه قبل بضع سنوات من بدء الحرب الإرهابية المسلحة على سوريا".

يذكر أن المقداد سيتوجه الى جمهورية ابخازيا للقاء الرئيس الأبخازي ووزير الخارجية من المتوقع أن الجانبين سيبحثان تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين وزارتي خارجية البلدين.



زيارة المقداد هامة لعدة أطراف بسبب التوقيت الذي وضعت فيه التصريحات الصادرة عن تركيا عن نوايا تقارب سوري تركي وعن الملف حار وساخن يتم فتحه للتقارب من سوريا.

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