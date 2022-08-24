هل تجدي نفعاً خصومة القضاء في العراق؟

العالم- ما رأيكم

ويرى مراقبون، ان الاعتصام امام مجلس القضاء الاعلى في العاصمة العراقية بغداد، لاجباره على اتخاذ قرار بحل البرلمان تلبية لمطالب السيد مقتدى الصدر، هو ترجمة للمأزق الذي وصل اليه اعتصام التيار الصدري امام البرلمان، لانه مازال يراوح مكانه ولم يتمكن من تحقيق ما يصبو اليه بعد اسابيع على الاعتصام في ظل رفض دعوات الحوار لحل المشكلة عبر التفاهم والحوار مع الاطراف الاخرى وسلوك الآليات التي نص عليها الدستور.

واوضح هؤلاء المراقبون، ان الاعتصام امام مجلس القضاء الاعلى وضع التيار الصدري امام مأزق حقيقي بعدما لاقى معارضة واسعة من كل اطياف المجتمع العراقي، لانه يأخذ العراق الى المجهول ويؤدي به الى الفوضى، خاصة وان مجلس القضاء علّق اعماله واعلن الاضراب، لذلك اضطر السيد الصدر الى انهاء الاعتصام والابقاء على رمزية الاعتصام ببعض الخيام والشعار الذي رفعه، معتبرين ان ما جرى مؤخراً عكس المأزق الذي وصل اليه اعتصام السيد الصدر.

فيما اعتبر قياديون في تيار الحكمة، الاعتصام امام المجلس القضاء الاعلى بانه امر بالغ الخطورة والاهمية، بعدما رفضت الاحزاب والشعب العراقي بأكمله تهديد حقوقه في الدولة العراقية.

وقالوا: ان الذي يضمن حقوق المجتمع العراقي هي السلطة القضائية بعدما هجرت السلطة التنفيذية من قبل متظاهرين امام مبنى البرلمان، وان لم تعالج السلطة القضائية الازمة فان البلد يذهب الى مزلق خطير جداً، باعتبار ان القضاء يمثل الهيبة الكبرى للبلد، وعندما يسقط القضاء تذهب هيبة البلد.

كذلك يرى محللون، ان ما حصل من اعتصام امام مجلس القضاء الاعلى في بغداد، يعبر عن آخر ما وصلت اليه الازمة السياسية والرؤى والحلول في العراق.

وعدّوا استهداف السلطة القضائية يمثل استهدافاً لثوابت الدولة والشعب العراقي، لان القضاء يقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف المتنافسة او المتجاذبة والحياد مع الشعب.

لكنهم تفائلوا واوضحوا، ان ما حصل مؤخراً قد يكون بادرة وفرصة لحلحلة الامور اذا تركت الامور للعقلاء، لان الفوضى بدأت تعم داخل التيارات والاحزاب نفسها، وهذا ما ينعكس من فوضى وانفلات في الشارع العراقي.

ما رأيكم..

كيف يبدو مسار المشهد العراقي مع اعتصام التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى؟

ماذا عن تحميل المجلس الحكومة والجهة الداعمة للاعتصام مسؤولية تعليق عمله؟

ما الخطوات التالية بعد نهاية الشهر موعد بت الدعوة المقدمة لحل البرلمان؟

الى أين ستؤدي دعوة الاطار التنسيقي للحوار المباشر حسماً للخلافات واحترام الدستور؟