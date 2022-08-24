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طائرات القوة الجوية العراقية تنفذ 6 ضربات على أوكار لداعش في مناطق جنوبي قضاء الرطبة

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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