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رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: لا مواقع نووية غير معلنة لدينا ولم يعد مثل هذه المزاعم جديدا علينا

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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