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محمد إسلامي: الكيان الصهيوني كان يخطط لتهيئة الأجواء وعبر الإرهاب حتى يدمر الأنشطة النووية الإيرانية

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

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