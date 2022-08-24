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مناورت المسيرات الإيرانية.. السلاح الذي لجم "إسرائيل" وأرّق أمريكا 

مناورت المسيرات الإيرانية.. السلاح الذي لجم
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

من غير المعلوم ان كان التوقيت مقصودا ام لا، انطلقت صباح اليوم الاربعاء في كافة ارجاء ايران، من الخليج الفارسي وبحر عمان وصولا الى شرق البلاد وغربها وشمالها ووسطها، المناورات المشتركة للطائرات المسيرة بين كافة القوات والصنوف الاربعة التابعة للجيش الايراني.

العالم كشكول

اما التوقيت فهو تزامنه مع ما يتم تسريبه في الاعلام الغربي حول سعي امريكا تضمين مفاوضات رفع الحظر الامريكي عن ايران، موضوع القوة العسكرية لايران، فإذا بمناورت اليوم جاءت كرد عملي على كل من يفكر بإدراج قوة الردع الايرانية في مفاوضات فيينا او اي مفاوضات اخرى.

اللافت ان السلاح المستخدم في مناورات الجيش الايراني اليوم، وهو الطائرات المسيرة الحربية، يعتبر اكبر خطر استراتيجي يواجهه الكيان الاسرائيلي، بإعتراف الخبراء العسكريين "الاسرائيليين"، فهي من اكثر انواع الطائرات تطورا وفعالية في العالم.

من رسائل مناورات الجيش الايراني، هي ان ايران لا تفاوض احدا على قدراتها العسكرية التي حصنتها امام أعتى واشرس قوى طغيان في المنطقة والعالم فحسب، بل انها لا تربط تعزيز هذه القوة وتطويرها، مع اي حدث آخر حتى لو كان هذا الحدث مفاوضات فيينا، فهذه القوة هي التي دفعت قوة ارهابية متوحشة مثل امريكا للجلوس الى طاولة المفاوضات، وتتخلى عن خيارها العسكري الذي كان سبب كل الدمار الذي الحق بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم.

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