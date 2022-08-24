الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

محمد إسلامي: جميع أنشطة إيران في المجال النووي كان وفق معايير وأنظمة الوكالة الدولية ولا تزال تحت إشراف الوكالة

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انفوغرافيك.. بعضٌ من أسرار ’وحدة الساحات’

شاهد.. تفاصيل الغارات الأميركية على دير الزور السورية

السيول تضرب السودان وتجرف أرزاق المزارعين والباحثين عن الذهب

الرئيس اللبناني يلتقى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي

مناورت المسيرات الإيرانية.. السلاح الذي لجم "إسرائيل" وأرّق أمريكا 

السيد نصرالله يستعرض مع نخالة ‏الأحداث الأخيرة في غزة والضفة