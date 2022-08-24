شاهد.. تفاصيل الغارات الأميركية على دير الزور السورية

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، أن بحسب الإعتراف الاميركي أن الغارات الجوية على مدينة دير الزور نفذتها القوات الاميركية.

واضاف، أن ثلاث صواريخ سقطت على منطقة مستودعات عياش غرب دير الزور مما ادت الى انفجارات كبيرة، حيث سمع دويها في كافة ارجاء المدينة، وأن سيارات الاسعاف انطلقت نحو مكان الغارات لكن الى الان لم يعلن عن وقوع أي جرحى أو شهداء.

واوضح مراسلنا ان منطقة مستودعات عياش تبعد حوالي 10 كيلومترات من غرب مدينة دير الزور.

واشار مراسلنا الى أن منطقة عياش تعرضت الى غارات من قبل الكيان الاسرائيلي في شهر كانون الثاني من عام 2021، وهذا بما تمتع هذه المنطقة من مكانة استراتيجية حيث تتواجد فيها مواقع للجيش السوري.

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