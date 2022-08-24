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الخارجية الروسية تسخر من تهديدات خليفة جونسون المحتملة بشأن استخدام الأسلحة النووية

الخارجية الروسية تسخر من تهديدات خليفة جونسون المحتملة بشأن استخدام الأسلحة النووية
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس بشأن استعدادها لاستخدام السلاح النووي.

العالم - أوروبا

واعتبرت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، أن ذلك يمكن أن يكون "مقدمة مثالية لحلقة جديدة من الأفلام عن أوستين باورز، لكن دور شخصية الغموض الدولي ستؤديه إمرأة".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية حول أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة، إذا تم انتخابها رئيسة جديدة للوزراء في بريطانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن رئيس جديد للحكومة البريطانية يتوقع في 5 سبتمبر المقبل، وتتنافس على هذا المنصب ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

وقالت تراس، خلال فعالية في مدينة برمينغهام، في معرض إجابتها عن سؤال يتعلق باتخاذ مثل هذا القرار: "أعتقد أنّ هذا واجب مهم لرئيس الوزراء. أنا مستعدة للقيام بذلك".

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الخارجية الروسية تسخر من تهديدات خليفة جونسون المحتملة بشأن استخدام الأسلحة النووية

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