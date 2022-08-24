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انفوغرافيك.. بعضٌ من أسرار ’وحدة الساحات’

انفوغرافيك.. بعضٌ من أسرار ’وحدة الساحات’
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

على رغم الأداء الميداني اللافت، والكثافة النارية الكبيرة التي أظهرتها الوحدة الصاروخية لـ"سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خلال معركة "وحدة الساحات"، إلّا أن التغطية الإعلامية لم تتناسب مع حجم الفعل العسكري، وبحسب الإحصائيات، فقد أطلقت المقاومة، خلال 50 ساعة من القتال، ما مجموعه 1175 صاروخاً وقذيفة "هاون"، استطاعت منظومة "القبّة الحديدية" اعتراض 20% منها فقط.

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انفوغرافيك.. بعضٌ من أسرار ’وحدة الساحات’

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