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اسلامي: ايران تلتزم فقط بالاتفاق النووي، لا أكثر ولا أقل

اسلامي: ايران تلتزم فقط بالاتفاق النووي، لا أكثر ولا أقل
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ان مراقبة المنشآت النووية الايراني تكون ضمن اطار الاتفاق النووي، مؤكدا "نحن فقط ملزمون بالاتفاق النووي ولن نلتزم حتى بكلمة واحدة أكثر منه أو أقل منه.

العالم - ايران

وقال اسلامي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع للحكومة الايرانية، ان جميع النشاطات الايرانية جرت منذ البداية حسب مقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي خضعت تماما لمراقبة الوكالة ولا تزال.

وفيما اكد اسلامي التزام ايران بنظام الضمانات التابعة للوكالة الذرية قال بان الوكالة لا يمكنها ان تدّعي عدم وجود تطابق في هذا المجال.

كما شدد اسلامي على ان الكيان الصهيوني الارهابي الذي يملك الاسلحة النووية لايمكنه كيل مثل هذه التهم للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعاد اسلامي التأكيد بأن ايران ستستمر في قبول المراقبة في اطار الاتفاق النووي والقيود التي قبلت بها في هذا الاتفاق المبرم في عام 2015 لكنها لن تلتزم لا بكلمة اكثر ولا كلمة اقل مما ورد في الاتفاق.

يتبع ...

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