الرئیس الايراني: أي كلام أو فعل يقلل من ثقة شعبنا خط أحمر

العالم - ايران

وأكد رئیس الجمهورية أن احدى المؤشرات المهمة للحكومة الشعبية هي احياء الثقة بين الناس حيث يجب تكريس كل الجهود والاعمال لاسداء الخدمة للشعب وحل مشاكله والحفاظ وتعزيز الامل في النفوس.

وأوضح قائلا: ان التفوه بأي كلام أو القيام بأي عمل يؤدي الى تثبيط معنويات الشعب او التقليل من ثقته يعتبر الخط الاحمر بالنسبة للحكومة حيث تؤدي اشاعة مثل هذه الاخبار غير الصحيحة الى اثارة القلق بين الناس فيما على المسؤولين بذل جهودهم بصورة عاجلة لحل مشاكل المواطنين واعلان انجازاتهم لهؤلاء الاعزة.

وأشار الى توصية قائد الثورة الاسلامية للحكومة في العام الماضي بخصوص السير بصورة متزنة وعقلانية موضحا أن على الوزراء والمسؤولين الاستفادة من الكفاءات والقوى الثورية والنخبة لتنفيذ المشاريع التنموية وادراجها في اولويات اعمالهم.

وخلد رئيس الجمهورية ذكرى الشهيدين رجائي وباهنر اللذين استشهدا على يد زمرة المنافقين الارهابية في عام 1981، مؤكدا ضرورة العمل لزيادة ثقة المواطنين بالحكومة بإعتبار ذلك أهم واجب وانجاز للحكومة الشعبية.

وأشار الرئيس "رئيسي " ايضا الى حلول يوم الطبيب وقدم أحر تهانيه الى هذه الشريحة الشريفة، مشيدا بالخدمات الجليلة التي اسداها الاطباء الملتزمون والمضمدون وكل الذين يعملون في الحقل الطبي لجهودهم الجبارة لخدمة وسلامة المواطنين.