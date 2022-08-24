الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئیس الايراني: أي كلام أو فعل يقلل من ثقة شعبنا خط أحمر

الرئیس الايراني: أي كلام أو فعل يقلل من ثقة شعبنا خط أحمر
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس السيد ابراهيم رئيسي، على أن التفوه بأي كلام أو القيام بأي عمل يؤدي الی التقليل من ثقة الشعب الايراني يعتبر الخط الاحمر بالنسبة للحكومة وذلك في الكلمة التي القاها خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء.

العالم - ايران

وأكد رئیس الجمهورية أن احدى المؤشرات المهمة للحكومة الشعبية هي احياء الثقة بين الناس حيث يجب تكريس كل الجهود والاعمال لاسداء الخدمة للشعب وحل مشاكله والحفاظ وتعزيز الامل في النفوس.

وأوضح قائلا: ان التفوه بأي كلام أو القيام بأي عمل يؤدي الى تثبيط معنويات الشعب او التقليل من ثقته يعتبر الخط الاحمر بالنسبة للحكومة حيث تؤدي اشاعة مثل هذه الاخبار غير الصحيحة الى اثارة القلق بين الناس فيما على المسؤولين بذل جهودهم بصورة عاجلة لحل مشاكل المواطنين واعلان انجازاتهم لهؤلاء الاعزة.

وأشار الى توصية قائد الثورة الاسلامية للحكومة في العام الماضي بخصوص السير بصورة متزنة وعقلانية موضحا أن على الوزراء والمسؤولين الاستفادة من الكفاءات والقوى الثورية والنخبة لتنفيذ المشاريع التنموية وادراجها في اولويات اعمالهم.

وخلد رئيس الجمهورية ذكرى الشهيدين رجائي وباهنر اللذين استشهدا على يد زمرة المنافقين الارهابية في عام 1981، مؤكدا ضرورة العمل لزيادة ثقة المواطنين بالحكومة بإعتبار ذلك أهم واجب وانجاز للحكومة الشعبية.

وأشار الرئيس "رئيسي " ايضا الى حلول يوم الطبيب وقدم أحر تهانيه الى هذه الشريحة الشريفة، مشيدا بالخدمات الجليلة التي اسداها الاطباء الملتزمون والمضمدون وكل الذين يعملون في الحقل الطبي لجهودهم الجبارة لخدمة وسلامة المواطنين.

روابط ذات صلة

رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 24 أغسطس 2022

شاهد.. كاميرا العالم ترصد أجواء المناورات المشتركة للجيش الإيراني

3 خروق بحرية للاحتلال الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة جنوبي لبنان

السعودية: "عصبة النساء" ليست شرطاً لعمرة المرأة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الرئیس الايراني: أي كلام أو فعل يقلل من ثقة شعبنا خط أحمر