شاهد.. كاميرا العالم ترصد أجواء المناورات المشتركة للجيش الإيراني

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية، أن هذه المناورات مختصة باطيران المسير، حيث شاركت ما يقارب 150 طائرة مسيرة في هذه المناورات حيث تكون على مساحة الجغرافيا الإيرانية كافة.

واوضح مراسلنا، أن المناورات ستكون على مدى يومين، في الاول ستقوم الطائرات المسيرة بتمشيط الحدود البرية والبحرية، حيث تقوم بتحديد مواقعها، وغدا الخميس وهو اليوم الاخير للمناورات، تتسل الطائرات المسيرة الى داخل الاراضي الايرانية وتقصف المواقع التي تم تحديدها اليوم الأربعاء.

واشار مراسلنا لى أن القوات الإيرانية تم تقسيم الى قسم مهاجم وقسم مدافع حتى تحاكي المناورات الاجواء وظروف الحرب الحقيقية.

وقال المتحدث باسم المناورات الادميرال محمود موسوي لمراسلنا: "في اطار محاكاة ساحة الحرب الحقيقية، نحن بحاجة الى قوتيين متقابلة، مهاجمة ومدافعة، حتى تكون لدى القوات القوات المهاجة والمدافعة الدافع من اجل استخدامها التقنيات الحديثة، وكذلك استخدمنا منصات لكي نتعرف على قوات القوة والضعف المحتملة وناخذها بعين الإعتبار في صناعة المنصات الجديدة، وفي هذا الإطار لدينا مناروات مشتركة للمسيرات التابعة للجيش الايراني لدينا قوة مدافعة وقوة مهاجمة تحاول استخدام كل مسيراتها التي تهاجم وتحاول تدمير كل الاجهزة المعدة وتستخدم مسح المنطقة بشكل كامل وبنفس الاطار القوة المدافعة في المنطقة تحاول وبعيدا عن كل المنصات الرادارية العينية تاخذ بعين الاعتبار المنصات الجديدة والخاصة في ساحة المناورات لكي تتمكن رصد كل الاجسام الطائرة المهاجمة والقوة الفاعلة التي تتمكن من التغلب على التقنيات التي تستخدمها القوى المقابلة ومن حسن الحظ نحن نتمكن من مشاهدة كيف هذه القوة المهاجمة تتسلل الى المنافذ والقوات المدافعة تتمكن من رصدها".

وحول اهمية استخدام المسيرات في الحروب قال موسوي: "نحن اليوم ننظر الى دور المسيرات في القتال الجديد والحديث وهو مهم ومؤثر جدا لان ثمن توفير هذه المسيرات تكون متضائلة جدا باعتبار الطائرات التي يقودها طيار، وفي حالة الحوادث لن يكون هناك خسارة في الارواح ومن ميزات المسيرات التي تستخدمها الجمهورية الاسلامية الايرانية كل هذه المسيرات والمنصات التي تحملها وتنصب عليها تستخدم من احدث التقنيات المحلية وقد تم تخصيصها وفقد تحت اشراف المختصين الايرانيين وكافة القوات الاربعة في الجمهرية الاسلامية الايرانية البحرية والجوية والدفاعي الجوي لكي نتمكن لا على المستوى المنطقة بل على مستوى العالم نكون قوة يحسب لها العالم الف حساب".

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