الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي غدا لتأمين اقتحام المستوطنين

العالم - فلسطين

وأفادت الأوقاف الإسلامية في الخليل، في تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال أبلغتهم إغلاق الحرم غدا، بدعوى إحياء ما يسمى عيد "أول أيلول" حسب موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

من جانبه، استنكر مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، قرار الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات.

ووفق معطيات نشرتها وزارة الأوقاف في رام الله، منع الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 46 وقتاً خلال شهر يوليو المنصرم، ليصبح مجموع الأوقات التي منع فيها الاحتلال الأذان خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 الجاري 338 وقتاً.