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الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي غدا لتأمين اقتحام المستوطنين

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي غدا لتأمين اقتحام المستوطنين
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين الصهاينة، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ولغاية العاشرة من ليلة يوم غد الخميس، بذريعة "الأعياد اليهودية".

العالم - فلسطين

وأفادت الأوقاف الإسلامية في الخليل، في تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال أبلغتهم إغلاق الحرم غدا، بدعوى إحياء ما يسمى عيد "أول أيلول" حسب موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

من جانبه، استنكر مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، قرار الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات.

ووفق معطيات نشرتها وزارة الأوقاف في رام الله، منع الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 46 وقتاً خلال شهر يوليو المنصرم، ليصبح مجموع الأوقات التي منع فيها الاحتلال الأذان خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 الجاري 338 وقتاً.

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