الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. الجعفري يستقبل نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا

سوريا.. الجعفري يستقبل نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

استقبل نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا السيدة كانديس ماشيغو دلاميني والوفد المرافق.

العالم - سوريا

ووصلت صباح اليوم نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا كانديث ماشيغو دلاميني والوفد المرافق إلى سورية في زيارة رسمية تلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية.

ويضم الوفد المرافق للنائب دلاميني كبير مديري قسم الشرق الأوسط في وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا السفير سيلايلو راموهوبا وسفير جنوب أفريقيا بدمشق باري جيلدر ومديرة مكتب نائب الوزيرة بولين موكازي والسكرتير الأول في سفارة جنوب أفريقيا بدمشق بيرنارد نهلانجوليلا والمختصة في شؤون بلاد الشام بوزارة العلاقات الدولية مبو نديماندي.

وكان في استقبال النائب دلاميني عند معبر جديدة يابوس الحدودي نائب وزير الخارجية بشار الجعفري وكل من السفير غسان عبيد مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية ويامن يسوف مدير مكتب نائب وزير الخارجية والمغتربين.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

القوات الروسية تدمر معسكر لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في سورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن ’مخطط مرعب’ لاستكمال تهويد القدس

قوات الاحتلال الاميركي تواصل سرقتها نفط سوريا

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي غدا لتأمين اقتحام المستوطنين

سوريا.. الجعفري يستقبل نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا

الخارجية الروسية تسخر من تهديدات خليفة جونسون المحتملة بشأن استخدام الأسلحة النووية

شاهد - جنود يعتدون بوحشية على فلسطينيين قرب رام الله