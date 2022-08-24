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روسيا: نزيد الاستعداد القتالي لقواعدنا في طاجيكستان وقيرغيزستان بسبب أفغانستان

روسيا: نزيد الاستعداد القتالي لقواعدنا في طاجيكستان وقيرغيزستان بسبب أفغانستان
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن موسكو تزيد الاستعداد القتالي لقواعدها في طاجيكستان وقيرغيزستان بسبب تدهور الوضع في أفغانستان.

العالم - أفغانستان

من جانب أخر صرح شويغو أن موسكو خفض وتيرة عمليتها العسكرية في أوكرانيا لـ"تفادي وقوع خسائر بشرية" بحسب تعبيره.

وأكد سيرغي شويغو أن: إمداد واشنطن لكييف بالأسلحة يضاعف عدد الخسائر البشرية ويطيل أمد الصراع العسكري

وبشأن الصراع الصيني-الروسي قال وزير الدفاع الروسي: إن واشنطن تحاول تقسيم الهيكل الأمني الإقليمي في جنوب شرق آسيا وتشكيل جبهة لكبح الصين

وإتهم واشنطن بتمويل مختبرات بيولوجية في أوكرانيا و قال: البنتاغون مول أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا أوكرانيا كانت تطور فيها مكونات لأسلحة بيولوجية

في السياق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أنّ روسيا وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أدلّة مصورة تثبت قصف الجيش الأوكراني محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وقال نيبينزيا، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع محطة زاباروجيا: "أريد أن أريكم صورة للدمار الذي لحق بمحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الأدلّة المصورة، وزعناها هذا الصباح كوثائق رسمية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

ووصف المندوب الروسي دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط المحطة بأنها "غير مسؤولة".

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