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مقتل عنصرين من "قسد" وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار غرب ديرالزور

مقتل عنصرين من
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا اليوم الأربعاء بمقتل عنصرين من ميليشيات قسد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق بلدة الكسرة غرب ديرالزور .

العالم - سوريا

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