شاهد.. ما الهدف من مناورات الجيش الإيراني المشتركة؟

العالم - مراسلون

وتواكب كاميرا قناة العالم الإخبارية هذه المناورات منذ بدء انطلاقها صباح اليوم الأربعاء، لرصد أجواء المناورات، التي تقام على مدى يومين، وتشمل هذه المناورات عمليات الرصد والقتال والحرب الإلكترونية، ومهمة المسيرات لهذا اليوم هو تمشيط الكشف عن الحدود البرية والبحرية.

وقال المتحدث بإسم المناورات الأدميرال محمود موسوي لمراسل قناة العالم الإخبارية، إن مناورات مسيرات الجيش هي سنوية ونسعى من خلالها إلى الرقي.

وأضاف، أن الهدف من هذه المناورات هي الجهوزية الكاملة والتأهب لأي مخططات من العدو.

واوضح المتحدث بإسم المناورات، أن مرحلة العملية الهجومية في البر وفي البحر ستكون يوم غد وسنقوم بتقييم عمل المسيرات.

هذا و يجري الجيش الإيراني مناورات مشترکة مختصة بالمسيرات بمشاركة القوى الأربعة، الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي في رقعة تشمل مساحة الجغرافيا الإيرانية بأكملها، حيث تخرج طائرات من أسطول المسيرات الإيرانية، من مقارها السرية، ومن الانفاق تحت الأرض.

وفي اول مرة يكشف الجيش في ايران عن مشاهد لقدرات مسيرة 'اميد' المحلية، لم تكن اميد وحدها محلية الصنع وحسب،بل هي صفة تمثل كل الطائرات في أسطول المسيرات الإيرانية 150 طائرة درون تحلق في سماء البلاد من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها في المناورات.

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