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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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كنعاني: استمرار وجود القوات الأمريكية في أجزاء من سوريا مخالف للقوانين الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية لهذا البلد ويعتبر احتلالاً
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ينفي أن تكون الأهداف التي قصفها الجيش الأميركي في سوريا مرتبطة بإيران
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: الاعتداء الأمريكي يعتبر انتهاكا لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: ندين بشدة اعتداء الجيش الأمريكي على الشعب والبنية التحتية في سوريا
مراسل العالم: 7 إصابات حصيلة استهداف مسيرة تركية لأحياء سكنية في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي
قيادي مقرب من السيد مقتدى الصدر: حسب ظنّي أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءا لاعتصام آخر
قيادي مقرب من السيد مقتدى الصدر: سنخطو خطوة مفاجئة أخرى إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين
محمد إسلامي: جميع أنشطة إيران في المجال النووي كان وفق معايير وأنظمة الوكالة الدولية ولا تزال تحت إشراف الوكالة
محمد إسلامي: الكيان الصهيوني كان يخطط لتهيئة الأجواء وعبر الإرهاب حتى يدمر الأنشطة النووية الإيرانية
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: لا مواقع نووية غير معلنة لدينا ولم يعد مثل هذه المزاعم جديدا علينا
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: ندين بشدة اعتداء الجيش الأمريكي على الشعب والبنية التحتية في سوريا
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش
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