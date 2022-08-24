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المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: الاعتداء الأمريكي يعتبر انتهاكا لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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