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غضب فلسطيني واسلامي عقب تدنيس متطرفة صهيونية باحات الأقصى

غضب فلسطيني واسلامي عقب تدنيس متطرفة صهيونية باحات الأقصى
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أثارت صورة نشرتها مستوطنة إسرائيلية بملابس غير لائقة في باحات المسجد الأقصى بالقدس، غضبا فلسطينيا واسلاميا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - فلسطين

ونشرت المستوطنة صورة لها على حسابها الشخصي في إنستغرام، وعلقت: "الحي اليهودي والمسلم والمسيحي والأرمني وتجربة القبر المقدس، مزيج من الثقافات الرائعة التي تلفت انتباهك"، على حد تعبيرها.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة حـماس، حازم قاسم، لوكالة "شهاب" إن "تدنيس متطرفة صهيونية لباحات المسجد الأقصى، ونشر صور فاضحة لها فيه، تشكل استفزازا غير مسبوق لمشاعر شعبنا الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية".

وأكد على أن هذه الصورة "إمعان في تدنيس طهارة الأقصى، وتعكس استهتارا صهيونيا بكل المنظومة العربية الرسمية والشعبية".

ويتعرض المسجد الأقصى للاقتحام اليومي من قبل المستوطنين، عدا يومي الجمعة والسبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي التضييق على المصلين المسلمين عبر إقامة الحواجز العسكرية والتفتيش المستمر.

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غضب فلسطيني واسلامي عقب تدنيس متطرفة صهيونية باحات الأقصى