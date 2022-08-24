الإحتلال الإسرائيلي يكشف عن اتفاق رسمي مع المغرب

العالم - المغرب

وقال المكتب في بيان، ان الطرفين يعملان حاليا على إعداد اتفاقية استقدام عمال مغاربة.. ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة”.

وأضاف: “سيتم نشر الإعلان الرسمي عن تأشيرات العمل بـ"إسرائيل"، بعد توقيع الاتفاقية الرسمية بين الحكومتين المغربية والإسرائيلية”.

ولفت البيان: “في الوقت الحالي يتم الترتيب بشكل خاص لتأشيرات عمل صادرة للمغاربة للذهاب إلى "إسرائيل"، من الشركات الإسرائيلية التي تقوم بجميع الإجراءات مع وزارة الداخلية الإسرائيلية”، بحسب البيان.

وتابع: “خلال زيارة وزيرة الداخلية أييليت شاكيد واجتماعها مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت في يونيو/حزيران 2022، أعلن الطرفات عزمهما التوصل لاتفاق عمل يمكّن العمال المغاربة من العمل في إسرائيل”.

ونفى مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وجود أية علاقة مع مكاتب للوساطة في المغرب، تدّعي إصدار تأشيرات عمل لـ"إسرائيل".

وإستمرارا للتطبيع المخزي، تزايدت وتيرة العلاقات بين الطرفين في الآونة الأخيرة، بزيارات مكثفة لوزراء في حكومة الاحتلال للرباط كان آخرها زيارة متزامنة لما يسمى "وزير العدل" جدعون ساعر ووزير التعاون الاقليمي عيساوي فرج في 25 يوليو/ تموز الماضي.

كانت المغرب والإحتلال أعلنا نهاية عام 2020، استئنافهما العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها في 2002، ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب في أغسطس/آب 2021.

كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، وتدشين خط طيران مباشر بين الجانبين.