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رويترز: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.9 مليون برميل

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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